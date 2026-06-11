Москва11 июнВести.Военно-морские силы (ВМС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанесли удар по двум судам, пытавшимся пересечь Ормузский пролив, сообщает ВМС КСИР.
Между тем пролив закрыт до последующего уведомления, напоминает КСИР.
Нанесены удары по двум судам, которые пытались незаконно пройти через Ормузский проливприводит агентство Tasnim выдержку из заявления КСИР
Агентство Mehr сообщило, что Вооруженные силы Ирана и США ведут бои на море в районе Персидского залива. Взрывы прозвучали на иранских островах Хенгам и Кешм.