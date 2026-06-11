КСИР: Иран нанес удары по двум судам, пытавшимся пройти через Ормузский пролив

КСИР нанес удары по двум судам, пытавшимся пересечь Ормузский пролив КСИР: Иран нанес удары по двум судам, пытавшимся пройти через Ормузский пролив

Москва11 июн Вести.Военно-морские силы (ВМС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанесли удар по двум судам, пытавшимся пересечь Ормузский пролив, сообщает ВМС КСИР.

Между тем пролив закрыт до последующего уведомления, напоминает КСИР.

Нанесены удары по двум судам, которые пытались незаконно пройти через Ормузский пролив приводит агентство Tasnim выдержку из заявления КСИР

Агентство Mehr сообщило, что Вооруженные силы Ирана и США ведут бои на море в районе Персидского залива. Взрывы прозвучали на иранских островах Хенгам и Кешм.