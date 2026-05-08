В Иране заявили о спорадических столкновениях с США в Ормузском проливе

Москва8 мая Вести.Между США и Ираном идут спорадические столкновения в Ормузском проливе, заявило агентство Fars в Telegram.

В частности, минувшей ночью иранские военные сорвали попытку американцев атаковать нефтяной танкер Исламской Республики, уточнили журналисты.

С некоторого времени в районе Ормузского пролива происходят спорадические столкновения между иранскими вооруженными силами и американскими кораблями говорится в публикации

Ранее иранский канал Press TV заявил, что Корпусу стражей исламской революции (КСИР) Ирана удалось значительно повредить три эсминца ВМС США и заставить их выйти из Персидского залива.

Позднее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило, что эсминцы Truxtun, Rafael Peralta и Mason подверглись атаке Ирана во время выхода из региона, но опровергло утверждения, что они получили какие-либо существенные повреждения.