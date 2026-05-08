CENTCOM заявило о выходе трех эсминцев США из Персидского залива

Москва8 мая Вести.Три корабля военно-морского флота США вышли из Персидского залива. Это следует из сообщения Центрального командования Вооруженных сил Соединенных Штатов (CENTCOM), опубликованного на официальном сайте.

Военные утверждают, что эсминцы Truxtun, Rafael Peralta и Mason подверглись атаке Ирана при попытке пройти через Ормузский пролив.

7 мая силы США перехватили неспровоцированные иранские атаки и нанесли ответные удары в порядке самозащиты, пока американские эсминцы… следовали через Ормузский пролив в Оманский залив… Ни один американский объект поражен не был говорится в заявлении

Ранее CENTCOM сообщило, что военные США перенаправили 50 коммерческих судов с момента, когда началась морская блокада Ирана. Командование подчеркнуло, что применяет эту меру ко всем судам, направляющимся в порты Исламской Республики либо из них.

В конце февраля США и Израиль развязали войну на Ближнем Востоке, напав на Иран. После этого Исламская Республика перекрыла Ормузский пролив.