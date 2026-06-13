С начала блокады Ормузского пролива перенаправлено 141 коммерческое судно

CENTCOM отчитался о морской блокаде Ирана в Ормузском проливе С начала блокады Ормузского пролива перенаправлено 141 коммерческое судно

Москва13 июн Вести.Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) обнародовало промежуточные итоги морской блокады в районе Ормузского пролива. Согласно опубликованным данным, американским силам удалось принудительно изменить курс 141 коммерческому судну и вывести из строя еще девять кораблей.

По состоянию на 13 июня силы центрального командования перенаправили 141 коммерческое судно и вывели из строя 9 других для обеспечения соблюдения блокады говорится в сообщении CENTCOM, размещенном в социальной сети X

В пятницу CENTCOM сообщало, что число сменивших курс судов - 139.