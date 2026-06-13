США заявили о перехвате 139 торговых судов с начала блокады Ирана

США перехватили 139 судов и вывели из строя девять с начала блокады Ирана США заявили о перехвате 139 торговых судов с начала блокады Ирана

Москва13 июн Вести.Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что с начала блокады Ирана американские военные перенаправили 139 торговых судов и вывели из строя девять кораблей, которые, по утверждению командования, не соответствовали установленным требованиям.

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальной странице CENTCOM в социальной сети X.

Вооруженные силы США продолжают строго соблюдать блокаду Ирана. С 13 апреля CENTCOM перенаправил 139 коммерческих судов, отвечающих требованиям, и вывело из строя девять судов, не отвечающих требованиям говорится в заявлении

Ранее президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что снятие морской блокады Ирана является частью соглашения, которое могут подписать Вашингтон и Тегеран.