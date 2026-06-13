Москва13 июнВести.Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что с начала блокады Ирана американские военные перенаправили 139 торговых судов и вывели из строя девять кораблей, которые, по утверждению командования, не соответствовали установленным требованиям.
Соответствующее сообщение было опубликовано на официальной странице CENTCOM в социальной сети X.
Вооруженные силы США продолжают строго соблюдать блокаду Ирана. С 13 апреля CENTCOM перенаправил 139 коммерческих судов, отвечающих требованиям, и вывело из строя девять судов, не отвечающих требованиямговорится в заявлении
Ранее президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что снятие морской блокады Ирана является частью соглашения, которое могут подписать Вашингтон и Тегеран.