Москва1 авг Вести.Американские военно-морские силы с момента возобновления морской блокады Ирана перехватили в Ормузском проливе 30 торговых судов, связанных с Исламской Республикой, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

По утверждению американских военных, суда направлялись в иранские порты или покидали их.

По состоянию на 31 июля наши силы перенаправили 30 коммерческих судов, вывели из строя два и провели досмотр еще двух для обеспечения полного соблюдения блокады. Кроме того, почти 30 судам было разрешено пройти через зону блокады для доставки гуманитарной помощи говорится в сообщении CENTCOM в соцсети X

Блокада Ирана возобновилась 14 июля после временного перерыва. Предыдущий режим действовал с 13 апреля по 18 июня.

За этот период, по данным командования, были перенаправлены 142 судна, соблюдавших блокаду, выведены из строя девять нарушителей особого режима, а более 50 коммерческих судов с гуманитарными грузами получили разрешение на проход.