CENTCOM: США развернули три судна после возобновления блокады Ирана

ВС США перехватили три судна после возобновления блокады Ирана CENTCOM: США развернули три судна после возобновления блокады Ирана

Москва17 июл Вести.Американские военные перехватили три торговых судна с момента возобновления блокады Исламской Республики Иран. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

Публикацию командования в соцсети X сопровождают кадры с американскими морпехами, которые высадились на борт танкера M/T Wen Yao в Оманском заливе для проведения досмотра.

На сегодняшний день американские силы перенаправили три коммерческих судна, пытавшихся прорвать блокаду, вывели из строя одно судно, отказавшееся подчиниться, и провели досмотр одного судна в целях обеспечения полного соблюдения действующей военно-морской блокады США против Ирана говорится в сообщении

Накануне в CENTCOM заявили, что военные США нанесли удар по нефтяному танкеру Belma, который следовал по Персидскому заливу в международных водах "в нарушение" американской блокады.

Президент США Дональд Трамп ранее отметил, что американские силы намерены полностью устранить потенциал Исламской Республики, связанный с контролем над судоходством в Ормузском проливе.