CENTCOM: военные США высадились на борт танкера в Оманском заливе для досмотра

Морпехи США высадились на танкер в Оманском заливе для проведения досмотра CENTCOM: военные США высадились на борт танкера в Оманском заливе для досмотра

Москва17 июл Вести.Американские военные высадились на борт танкера Wen Yao в Оманском заливе для проведения досмотра.

Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети Х.

Морские пехотинцы США из 11-го экспедиционного корпуса морской пехоты проводят проверку на борту танкера Wen Yao в Оманском заливе сказано в публикации

Также американские военные перехватили три торговых судна с момента возобновления блокады Исламской Республики Иран.

14 июля Центральное командование Вооруженных сил США объявило о возобновлении морской блокады Ирана. До этого президент США Дональд Трамп заявил, что она будет распространяться только на Исламскую Республику, а остальные страны могут свободно пользоваться Ормузским проливом.