Москва13 апрВести.США задействовали для морской блокады Ирана более 15 американских военных кораблей, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).
По словам высокопоставленного американского чиновника, блокада со стороны США официально вступила в силу, и для поддержки операции задействовано более 15 американских военных кораблейговорится в публикации издания
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты заблокируют Ормузский пролив для судов, входящих в иранские порты или выходящих из них, с 17:00 мск понедельника. Позже его слова подтвердило Центральное командование ВС США (CENTCOM).
Также американский лидер написал в соцсети Truth Social, что любой иранский корабль, который приблизится к зоне блокады Ормузского пролива, будет немедленно уничтожен.