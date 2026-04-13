Москва13 апр Вести.США задействовали для морской блокады Ирана более 15 американских военных кораблей, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

По словам высокопоставленного американского чиновника, блокада со стороны США официально вступила в силу, и для поддержки операции задействовано более 15 американских военных кораблей говорится в публикации издания

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты заблокируют Ормузский пролив для судов, входящих в иранские порты или выходящих из них, с 17:00 мск понедельника. Позже его слова подтвердило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

Также американский лидер написал в соцсети Truth Social, что любой иранский корабль, который приблизится к зоне блокады Ормузского пролива, будет немедленно уничтожен.