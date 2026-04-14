WSJ: более 20 торговых судов прошли через Ормузский пролив за сутки

WSJ написала о проходе как минимум 20 судов через Ормузский пролив за сутки WSJ: более 20 торговых судов прошли через Ормузский пролив за сутки

Москва14 апр Вести.За прошедшие сутки Ормузский пролив пересекли более 20 коммерческих судов на фоне продолжающейся блокады морской артерии, которую объявили США, сообщает газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских официальных лиц.

Отмечается, что среди судов, прошедших по водному маршруту за последние 24 часа, были грузовые суда, контейнеровозы и танкеры, следовавшие как в Персидский залив, так и из него. Причем некоторые из них двигались с выключенными транспондерами.

В понедельник, 13 апреля, американские военно-морские силы приступили к блокаде Ормузского пролива.

Как заявил президент США Дональд Трамп, водный путь будет закрыт для любого судна, которое захочет зайти в иранский порт или выйти из него.

Между тем газета The New York Times усомнилась в эффективности угроз Белого дома. Согласно ее сведениям, после начала американской блокады несколько судов, покинувших иранские порты, прошли через Ормузский пролив.