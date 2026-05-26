Москва26 мая Вести.Военно-морские силы США снова начали сопровождать суда через Ормузский пролив, утверждает издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в американской администрации.

Чиновники рассказали Wall Street Journal, что ВМС США сопроводили греческий супертанкер с двумя миллионами баррелей нефти на борту при пересечении акватории у побережья Омана сообщает газета

Согласно данным WSJ, ВМС США в ближайшее время намерены сопроводить порядка десяти кораблей, включая супертанкеры и контейнеровозы, через Ормузский пролив.

Война США и Израиля с Ираном началась 28 февраля. Под удары попали крупнейшие иранские города, были убиты ключевые фигуры руководства страны. Иран был вынужден наносить ответные удары по Израилю и военной инфраструктуре США в регионе.

В прошлом месяце Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, но до сих пор не могут выработать постоянный мирный договор. Утром во вторник Штаты нарушили перемирие, нанеся удары по югу Ирана.