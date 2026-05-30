AP: военные США вывели из строя сухогруз в Оманском заливе

Американские военные вывели из строя в Оманском заливе сухогруз, шедший в Иран AP: военные США вывели из строя сухогруз в Оманском заливе

Москва30 мая Вести.Вооруженные силы США в Оманском заливе вывели из строя коммерческий сухогруз, который направлялся в один из иранских портов. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

По информации агентства, американские военные несколько раз предупреждали сухогруз Lian Star под флагом Гамбии, однако тот все равно продолжал движение.

США применили авиацию, чтобы остановить судно, при этом американские военные на сухогруз не высаживались, отмечает агентство.

Сейчас сухогруз дрейфует в Оманском заливе.

С начала морской блокады Ирана ВМС США перенаправили 89 торговых судов, связанных с Исламской Республикой.

Как ранее сообщал президент США Дональд Трамп, Вашингтон продолжит морскую блокаду иранских портов, пока не будет подписана сделка с Тегераном.