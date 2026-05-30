США ударили ракетой Hellfire по сухогрузу в Оманском заливе, шедшему в Иран Пентагон: США атаковали ракетой сухогруз Lian Star, шедший в Иран

Москва30 мая Вести.Вооруженные силы США ударили ракетой Hellfire по сухогрузу Lian Star, который следовал в порт Ирана. Об этом заявили в Центральном командовании ВС США.

Американский летательный аппарат вывел судно из строя, запустив ракету Hellfire в машинное отделение после того, как экипаж Lian Star отказался подчиняться говорится в заявлении командования

Сухогруз под флагом Гамбии проигнорировал несколько предупреждений американских военных, после чего США применили авиацию. Всего в рамках поддержания блокады американские силы вывели из строя пять торговых судов.

Война США и Израиля с Ираном началась 28 февраля. Под удары попали крупнейшие иранские города, были убиты ключевые фигуры руководства страны. Иран был вынужден наносить ответные удары по Израилю и военной инфраструктуре США в регионе. В прошлом месяце Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, но до сих пор не могут выработать постоянный мирный договор. Вдобавок Штаты начали блокаду иранских портов.