CENTCOM: США вывели из строя танкер под флагом Ирана в Оманском заливе

США обстреляли иранский танкер в Оманском заливе CENTCOM: США вывели из строя танкер под флагом Ирана в Оманском заливе

Москва6 мая Вести.Американские военные выстрелами вывели из строя шедший под флагом Ирана танкер Hasna, который следовал в порт Исламской Республики. Об этом заявило Центральное командование ВС Соединенных Штатов на своей странице в социальной сети X.

По информации CENTCOM, инцидент произошел в районе Оманского залива.

После того, как команда [танкера] Hasna не подчинилась многочисленным предупреждениям, ВС США обездвижили рулевой механизм танкера выстрелами из 20-мм пушки [истребителя-бомбардировщика] F/A-18 Super Hornet следует из публикации

Как отметили американские военные, танкер "больше не движется в сторону Ирана". Они добавили, что блокада США против судов, пытающихся войти в иранские порты или покинуть их, продолжает действовать.

Ранее в CENTCOM заявили, что военные США перенаправили 50 торговых судов с момента установления морской блокады Исламской Республики.