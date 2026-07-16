Москва16 июлВести.Американские военные нанесли удар по нефтяному танкеру Belma, который следовал по Персидскому заливу в международных водах "в нарушение" американской блокады.
В результате атаки судно, шедшее под флагом Кюрасао в направлении иранского острова Харк, было выведено из строя, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).
Американские силы обеспечили соблюдение морской блокады Ирана и 15 июля вывели из строя пустой нефтяной танкер, который пытался проследовать к иранскому порту в Персидском заливе. Танкер Belma... проигнорировал несколько предупреждений. Американский самолет атаковал судно, выпустив ракеты Hellfire по его дымовой трубе, после чего танкер прекратил движение в сторону Иранаговорится в заявлении CENTCOM в социальной сети X
13 июля президент США Дональд Трамп объявил о возобновлении морской блокады в отношении Ирана, оговорившись, что другие страны могут свободно использовать Ормузский пролив.
В конце июня спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф сообщил, что за две недели с момента снятия Соединенными Штатами морской блокады с Исламской Республики страна успела поставить в другие страны свыше 40 миллионов баррелей нефти.