Армия США нанесла удар по шедшему в иранский порт пустому танкеру Американские силы вывели из строя пустой нефтетанкер Belma в Персидском заливе

Москва16 июл Вести.Американские военные нанесли удар по нефтяному танкеру Belma, который следовал по Персидскому заливу в международных водах "в нарушение" американской блокады.

В результате атаки судно, шедшее под флагом Кюрасао в направлении иранского острова Харк, было выведено из строя, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

Американские силы обеспечили соблюдение морской блокады Ирана и 15 июля вывели из строя пустой нефтяной танкер, который пытался проследовать к иранскому порту в Персидском заливе. Танкер Belma... проигнорировал несколько предупреждений. Американский самолет атаковал судно, выпустив ракеты Hellfire по его дымовой трубе, после чего танкер прекратил движение в сторону Ирана говорится в заявлении CENTCOM в социальной сети X

13 июля президент США Дональд Трамп объявил о возобновлении морской блокады в отношении Ирана, оговорившись, что другие страны могут свободно использовать Ормузский пролив.

В конце июня спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф сообщил, что за две недели с момента снятия Соединенными Штатами морской блокады с Исламской Республики страна успела поставить в другие страны свыше 40 миллионов баррелей нефти.