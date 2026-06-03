ВС США ударили ракетой Hellfire по незагруженному танкеру, шедшему в Иран CENTCOM: США атаковали ракетой Hellfire шедший в Иран танкер без груза

Москва3 июн Вести.США ударили ракетой Hellfire по нефтяному танкеру Lexie, который направлялся в иранский порт без груза, сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети Х.

Центральное командование приняло меры против танкера Lexie в рамках обеспечения блокады иранских морских портов. Судно под флагом Ботсваны шло в международных водах к иранскому острову Харк. На протяжении суток танкер не отвечал на неоднократные предупреждения и указания со стороны США.

Американские войска вывели из строя незагруженный нефтяной танкер, пытавшийся направиться в иранский порт в Персидском заливе отмечает Центральное командование

В итоге американский самолет вывел танкер из строя, выпустив ракету Hellfire в машинное отделение, чтобы не дать судну дойти иранского порта.

С начала морской блокады Ирана американские войска уничтожили шесть судов и перенаправили 122 судна, уточняет Центральное командование.

В конце мая США ударили ракетой Hellfire по сухогрузу Lian Star, который следовал в порт Ирана. Тогда судно под флагом Гамбии не ответило на несколько предупреждений от американских военных, после чего США применили авиацию. Lion Star стал пятым уничтоженным с начала морской блокады судном.

Между тем Военно-морские силы (ВМС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщили о нанесении удара крылатой ракетой по принадлежащему США и Израилю судну MSC Sariska в качестве ответа на удар по сухогрузу Lian Star.