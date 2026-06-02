КСИР нанес удар по американо-израильскому судну в ответ на атаку США

Москва2 июн Вести.Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщили о нанесении удара крылатой ракетой по принадлежащему США и Израилю судну под названием MSC Sariska в качестве ответа на недавнюю американскую атаку на сухогруз, шедший в иранский порт.

Заявление КСИР распространила гостелерадиокомпания Ирана.

Вслед за агрессивным нападением террористической и убивающей детей армии США на иранское судно Lian Star в районе Оманского моря, военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции в рамках ответной операции нанесли удар крылатой ракетой по судну MSC Sariska, принадлежащему американо-сионистскому противнику указали в КСИР

В субботу, 30 мая, военные США ударили ракетой Hellfire по сухогрузу Lian Star под флагом Гамбии, который следовал в порт Исламской Республики.

Ранее иранское агентство Tasnim сообщило, что Тегеран приостанавливает обмен с Вашингтоном посланиями, связанными с проектом мирного соглашения сторон, в знак протеста против расширения силовой кампании Израиля в Ливане. Кроме того, власти Ирана пригрозили полностью перекрыть Ормузский пролив и усилить военную активность в других местах, включая Баб-эль-Мандебский пролив, через который проходит около 12% всей морской торговли нефтью и до 30% контейнерных перевозок.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что ему удалось договориться о прекращении огня в Ливане с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и руководством шиитского движения "Хезболла".