Москва1 июнВести.Власти Ирана выражают свою готовность полностью перекрыть Ормузский пролив в качестве протеста против действий Израиля в Ливане. Об этом сообщило агентство Tasnim.
Кроме того, по информации журналистов, Тегеран может активизировать действия "на других фронтах" для оказания давления на израильскую сторону.
Иран и силы сопротивления полны решимости полностью заблокировать Ормузский пролив и активизировать [действия] на других фронтах, включая Баб-эль-Мандебский проливговорится в публикации
Ранее Tasnim писало, что Исламская Республика приняла решение приостановить обмен посланиями с Соединенными Штатами в знак протеста против действий Израиля в Ливане.