Иран готов полностью перекрыть Ормузский пролив для давления на Израиль Tasnim: Иран готов полностью перекрыть Ормузский пролив из-за действий Израиля

Москва1 июн Вести.Власти Ирана выражают свою готовность полностью перекрыть Ормузский пролив в качестве протеста против действий Израиля в Ливане. Об этом сообщило агентство Tasnim.

Кроме того, по информации журналистов, Тегеран может активизировать действия "на других фронтах" для оказания давления на израильскую сторону.

Иран и силы сопротивления полны решимости полностью заблокировать Ормузский пролив и активизировать [действия] на других фронтах, включая Баб-эль-Мандебский пролив говорится в публикации

Ранее Tasnim писало, что Исламская Республика приняла решение приостановить обмен посланиями с Соединенными Штатами в знак протеста против действий Израиля в Ливане.