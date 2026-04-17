Москва17 апр Вести.Иран может снова закрыть проход для любых судов через Ормузский пролив в том случае, если США продолжат морскую блокаду исламской республики. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на источник в иранском Высшем совете национальной безопасности.

По его словам, также судоходство по проливу открыто только при условии, что перемирие между Ливаном и Израилем не нарушается. Как подчеркнул собеседник агентства, открытие водной артерии действует только при строгом соблюдении режима прекращения огня.

28 февраля Израиль и США начали военный конфликт против Ирана. В ответ Тегеран стал бить по целям в Израиле и по базам США на Ближнем Востоке. В марте ливанское движение "Хезболла" нанесло удары по Израилю, а тот начал проводить операцию против Ливана. В том же месяце Иран объявил о перекрытии Ормузского пролива. 13 апреля США ввели морскую блокаду Ирана.

17 апреля Иран открыл Ормузский пролив для всех коммерческих судов в связи с перемирием в Ливане. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что американская морская блокада, направленная против Ирана, будет длиться до тех пор, пока конфликт не будет урегулирован.