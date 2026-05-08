Москва8 маяВести.Иран осуществил ответную атаку на американские военные корабли после нарушения перемирия со стороны США, заявил официальный представитель центрального штаба военного командования Исламской Республики "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари.
По его утверждению, США первыми нарушили соглашение, нанеся удар по иранскому танкеру, шедшему из прибрежных вод в районе Джаска в направлении Ормузского пролива и еще одному судну, заходившему в названный пролив.
Вооруженные силы Ирана незамедлительно нанесли ответный удар, атаковав американские военные корабли к востоку от Ормузского пролива и к югу от порта Чабахар, причинив им значительный ущербцитирует Зольфагари ТАСС
Представитель военного командования добавил, что США при участии нескольких стран региона осуществили воздушную атаку на побережье порта Хамир, город Сирик и острова Кешм.
Зольфагари подчеркнул, что Иран будет решительно реагировать на любые проявления агрессии.
Впоследствии Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитное подразделение иранской армии) подтвердили, что США атаковали иранский танкер вблизи эмирата Эль-Фуджейра.
В КСИР также сообщили подробности ответной операции, в ходе которой военные использовалт баллистические и противокорабельные крылатые ракеты, а также беспилотники с мощным взрывным зарядом.
Данные указывают на серьезный ущерб американскому противнику, три эсминца покинули пределы Ормузского проливаприводит ТАСС фрагмент комментария КСИР
Ранее в городах Бендер-Аббас и Минаб на юге Ирана прогремела серия взрывов.
Комментируя ситуацию, журналистка телеканала Fox News Дженнифер Гриффин высказала мнение, что действия американских военных не свидетельствуют о возобновлении конфликта.
В свою очередь, до этого агентство Reuters сообщало, что Вашингтон и Тегеран приближаются к заключению временного соглашения о прекращении конфликта.