Командование Ирана: корабли США атакованы в ответ на нарушение перемирия

Тегеран обвинил США в атаках на ряд районов Ирана и нарушении перемирия Командование Ирана: корабли США атакованы в ответ на нарушение перемирия

Москва8 мая Вести.Иран осуществил ответную атаку на американские военные корабли после нарушения перемирия со стороны США, заявил официальный представитель центрального штаба военного командования Исламской Республики "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари.

По его утверждению, США первыми нарушили соглашение, нанеся удар по иранскому танкеру, шедшему из прибрежных вод в районе Джаска в направлении Ормузского пролива и еще одному судну, заходившему в названный пролив.

Вооруженные силы Ирана незамедлительно нанесли ответный удар, атаковав американские военные корабли к востоку от Ормузского пролива и к югу от порта Чабахар, причинив им значительный ущерб цитирует Зольфагари ТАСС

Представитель военного командования добавил, что США при участии нескольких стран региона осуществили воздушную атаку на побережье порта Хамир, город Сирик и острова Кешм.

Зольфагари подчеркнул, что Иран будет решительно реагировать на любые проявления агрессии.

Впоследствии Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитное подразделение иранской армии) подтвердили, что США атаковали иранский танкер вблизи эмирата Эль-Фуджейра.

В КСИР также сообщили подробности ответной операции, в ходе которой военные использовалт баллистические и противокорабельные крылатые ракеты, а также беспилотники с мощным взрывным зарядом.

Данные указывают на серьезный ущерб американскому противнику, три эсминца покинули пределы Ормузского пролива приводит ТАСС фрагмент комментария КСИР

Ранее в городах Бендер-Аббас и Минаб на юге Ирана прогремела серия взрывов.

Комментируя ситуацию, журналистка телеканала Fox News Дженнифер Гриффин высказала мнение, что действия американских военных не свидетельствуют о возобновлении конфликта.

В свою очередь, до этого агентство Reuters сообщало, что Вашингтон и Тегеран приближаются к заключению временного соглашения о прекращении конфликта.