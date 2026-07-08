МИД Ирана обвинил США в нарушении меморандума о взаимопонимании

Иран обвинил США в нарушении условий меморандума после новой американской атаки МИД Ирана обвинил США в нарушении меморандума о взаимопонимании

Москва8 июл Вести.Удары США по Ирану нарушают первый и второй пункты Исламабадского меморандума о взаимопонимании, заявил замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади, сообщает иранское агентство Fars.

Атака США против Ирана является грубым нарушением пунктов 1 и 2 меморандума о взаимопонимании, заключенного в Исламабаде приводит Fars слова Гарибабади

По его мнению, США неоднократно нарушали условия меморандума за последние три недели.

В ночь на 8 июля Центральное командование Вооруженных сил США объявило о начале серии авиаударов по Ирану в ответ на атаки на суда в Ормузском проливе. Иранские СМИ сообщили о взрывах в городах Бендер-Аббас и Сирик.

Днем ранее Управление морских торговых операций Великобритании сообщило о повреждении танкера, шедшего рядом с побережьем Омана, в судно попал снаряд.

По данным Гостелерадиокомпании Ирана (IRIB), речь идет о катарском танкере Al Rakayyat, который перевозил сжиженный природный газ (СПГ). Судно пыталось пройти через Ормузский пролив по оманскому маршруту при поддержке кораблей США, однако стало целью иранских военных после неоднократных предупреждений.

После этого МИД Катара возложил на Иран ответственность за нападение на катарский газовоз и потребовал немедленно прекратить атаки на суда.

В свою очередь официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи назвал эти обвинения неприемлемыми и подчеркнул, что они нарушают принцип добрососедства.

МИД Саудовской Аравии обвинил Иран в атаке на танкер королевства Wadiyan во время его прохождения через Ормузский пролив.

По сведениям телеканала CNN, американские удары по Ирану продолжатся еще в течение некоторого времени.

Тем временем иранский телеканал Press TV сообщил, что несколько человек получили ранения в результате американских ударов по югу Ирана.