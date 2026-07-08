В Иране возмутились обвинениями Катара в атаке на судно в Ормузском проливе

Иран считает неприемлемыми обвинения Катара в атаке на судно у Ормуза В Иране возмутились обвинениями Катара в атаке на судно в Ормузском проливе

Москва8 июл Вести.Иран считает неприемлемым обвинение Катара в нанесении Тегераном удара по катарскому судну и рассматривает это обвинение как нарушение принципа добрососедства, заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

МИД Катара возложил на Иран ответственность за нападение на катарский газовоз в районе Ормузского пролива и попросил немедленно прекратить атаки на суда.

МИД Ирана считает обвинения МИД Катара в адрес Ирана, как утверждается, в атаке в Ормузском проливе на судно, связанное с этой страной, не соответствующими принципу добрососедства и заявляет о неприемлемости такого поведения отметил Багаи

Дипломат призвал Катар, который является посредником на переговорах между Тегераном и Вашингтоном, воздерживаться от шагов, которые нарушают положения американо-иранского меморандума о взаимопонимании, подчеркнув, что этот документ позволяет Ирану принимать необходимые действия для принятия мер по управлению Ормузским проливом.

Багаи заявил, что некоторые суда пытаются передвигаться через пролив по несогласованным с иранскими властями маршрутам. При этом дипломат не подтвердил, что Иран несет ответственность за атаку на катарский газовоз.

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило, что неопознанный снаряд поразил танкер, следовавший в южном направлении, недалеко от побережья Омана. После атаки на судне начался пожар.

В свою очередь гостелерадиокомпания Ирана (IRIB) сообщила, что катарский танкер Al Rakayyat пытался пройти через Ормузский пролив по оманскому маршруту при поддержке военно-морских сил США, однако стал целью ударов после неоднократных предупреждений.

Портал Axios, приводя слова чиновника Белого дома, писал, что США полагают, что Иран выпустил 6 июля, как минимум, две ракеты по торговым судам в Ормузском проливе.