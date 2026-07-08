Axios: в США заявили о неприемлемости действий Тегерана в Ормузском проливе

В США заявили о неприемлемости действий Ирана в Ормузском проливе Axios: в США заявили о неприемлемости действий Тегерана в Ормузском проливе

Москва8 июл Вести.Соединенные Штаты Америки считают действия Ирана в Ормузском проливе абсолютно неприемлемыми и убеждены, что они повлекут за собой определенные последствия.

Об этом сообщает новостной портал Axios со ссылкой на заявление американского чиновника, пожелавшего остаться анонимным.

Представитель США отметил, что действия Тегерана в стратегически важном проливе вызвали серьезную озабоченность Вашингтона.

По словам чиновника, несмотря на сложившуюся ситуацию, американские переговорщики продолжают добросовестно работать над достижением всеобъемлющего соглашения по вопросам безопасности.

Ранее американские власти сообщили, что военные Ирана 6 июля выпустили как минимум две ракеты по коммерческим судам в Ормузском проливе.

До этого Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) неоднократно информировало о попадании снарядов в танкеры, находившиеся неподалеку от берегов Омана.