Иран сделал предупредительные выстрелы в сторону кораблей США в Ормузе

Военные Ирана сделали предупредительные выстрелы в Ормузском проливе Иран сделал предупредительные выстрелы в сторону кораблей США в Ормузе

Москва4 мая Вести.Военные Ирана сделали предупредительные выстрелы в сторону американских военных кораблей, которые предприняли попытку пройти через Ормузский пролив. Это следует из заявления иранской армии, которое приводит агентство Tasnim.

Отмечается, что Военно-морские силы Исламской Республики предупредили американских военных, что попытки войти в Ормузский пролив будут расценены Тегераном в качестве нарушения режима прекращения огня и встретят соответствующую реакцию со стороны иранской армии.

После того, как эсминцы проигнорировали первоначальное предупреждение, военно-морские силы армии сделали предупредительные выстрелы, запустив крылатые ракеты, ракеты и боевые беспилотники по району, где находились корабли противника говорится в сообщении

Ранее стало известно, что ВМС Ирана не допустили прохождение военных кораблей США в район Ормузского пролива.

Вместе с тем портал Axios писал, что американские военные получили право наносить удары по катерам Корпуса стражей исламской революции и ракетным позициям Ирана при угрозах судам в Ормузском проливе.