PressTV: эсминцы США чуть не попали под обстрел при попытке пройти Ормуз

Иран чуть не потопил корабли США при попытке пройти через Ормузский пролив

Москва12 апр Вести.Эсминцы Военно-морских сил США USS Michael Murphy и USS Frank E. Petersen Jr. чуть не были потоплены при попытке пройти через Ормузский пролив. Об этом заявил иранский телеканал PressTV со ссылкой на источники.

Журналисты назвали попытку прохода через Ормуз "крайне рискованным" шагом Вашингтона и высказали мнение, что это могло легко обернуться для США и ее вооруженных сил катастрофой.

Эсминцы были всего в нескольких минутах от полного уничтожения после того, как иранские крылатые ракеты нацелились на них, и были запущены ударные беспилотники говорится в публикации

12 апреля газета The New York Times сообщила, что два корабля ВМС США вошли в Ормузский пролив, но затем развернулись обратно, сбив иранский беспилотник.

Военные США пробуют пройти Ормуз, чтобы показать открытость пролива и приблизиться к началу его разминирования.

Ранее портал Axios заявлял, что нескольким американским кораблям удалось пройти через пролив без согласования с Тегераном.

Тегеран решил перекрыть Ормузский пролив после того, как США и Израиль развязали войну против Ирана. Конфликт на Ближнем Востоке начался 28 февраля.