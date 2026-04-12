Москва12 апр Вести.Тегеран полностью контролирует передвижение судов через Ормузский пролив. Об этом в своем Telegram-канале заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Суда могут проходить через Ормуз только с разрешения Ирана и на его условиях.

Все движение находится под полным контролем вооруженных сил подчеркнули элитные части иранской армии

Ранее два эсминца ВМС США во время проходивших в Исламабаде ирано-американских переговоров попытались пройти через Ормузский пролив. Они были в нескольких минутах от полного уничтожения, отмечает иранский телеканал PressTV. Иранский телеканал поясняет, что на эсминцы при приближении ко входу в Ормузский пролив были нацелены иранские ракеты. Эсминцам USS Michael Murphy (DDG 112) и USS Frank E. Peterson (DDG 121) было дано полчаса на то, чтобы развернуться и отойти. В качестве предупредительной меры к ним был направлен иранский разведывательный беспилотник.

Миссия двух американских эсминцев по проходу через пролив была провалена. Оба корабля покинули пролив.

После этого президент США Дональд Трамп заявил о том, что ВМС США намерены блокировать проход судов через Ормузский пролив. Но установление американской блокады пролива, по его словам, потребует немного больше времени. Трамп также вновь раскритиковал НАТО за отказ Североатлантического альянса помочь Америке со снятием иранской блокады с пролива.