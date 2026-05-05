Москва5 мая Вести.Ормузский пролив находится под полным контролем кораблей американских ВМС. Такое заявление для журналистов сделал в Белом доме президент США Дональд Трамп.

По его словам, Соединенные Штаты Америки осуществляют полную блокаду пролива, и никто не может этой блокаде противостоять. Глава Белого дома отметил, что иранские ВМС, которых по ранним заявлениям Трампа не существует, состоят из небольших быстроходных катеров с малокалиберным оружием, "стреляющим горохом". Но они не быстрее любой ракеты. У Ирана не осталось кораблей, напомнил американский президент.

Они неспособны противостоять нашим ВМС. Один их корабль пытался пойти в атаку, но получил удар по двигателю, и это была ракета пояснил журналистам пула Белого дома Дональд Трамп

Трамп добавил, что экипаж американского корабля перед ударом посоветовал иранцам отойти подальше, чтобы не быть уничтоженными. По мнению Трампа, именно благодаря ВМС США через Ормуз удалось провести крупные суда. Таких судов было два. Они проследовали по маршруту, который ранее был проверен на мины и признан безопасным.

Они знают, что делать и чего не делать заявил об ответных действиях Ирана Трамп

США начали во вторник, 5 мая, операцию "Свобода" по возобновлению судоходства через Ормузский пролив. По заявлению главы Центрального командования вооруженных сил (CENTCOM) США адмирала Брэда Купера, первый день операции "Свобода" "тактически прошел успешно". Адмирал заверил, что все нацеленные на американские эсминцы и торговые суда иранские ракеты были сбиты, а американские вертолеты потопили шесть иранских быстроходных военных катеров.

Портал Axios ранее сообщил, что Дональд Трамп уже на этой неделе может распорядиться о возобновлении военной операции против Ирана. По данным экспертов, Израиль и ОАЭ оказывают давление на США для возобновления ударов по Ирану.