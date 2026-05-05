Эксперт Семенов: Израиль и ОАЭ давят на США для возобновления ударов по Ирану

Израиль и ОАЭ оказывают давление на США с целью возобновления ударов по Ирану Эксперт Семенов: Израиль и ОАЭ давят на США для возобновления ударов по Ирану

Москва5 мая Вести.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент ОАЭ Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян оказывают давление на американского лидера Дональда Трампа с целью возобновления военных действий против Ирана. Об этом востоковед, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов сообщил в интервью ИС "Вести".

В странах Ближнего Востока сегодня отмечается серьезный раскол по этому поводу, добавил эксперт.

Ситуация сейчас складывается таким образом, что, конечно, Нетаньяху и президент Эмиратов … давят на Трампа с тем, чтобы он возобновил боевые действия. Насколько они смогут продавить – вопрос дискуссионный… С другой стороны, сейчас серьезный раскол на этом фоне: тот же Катар и даже Саудовская Аравия, они, конечно, не говоря уже про Оман, все эти страны по-прежнему выступают против возобновления войны рассказал Семенов

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что морская блокада портов Ирана в настоящий момент остается в полной силе. Он отметил, что американские корабли совместно с истребителями, вертолетами, беспилотниками и самолетами обеспечивают безопасный проход гражданских судов, за исключением иранских.