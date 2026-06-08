Bloomberg: Иран пытается вбить клин между Трампом и Нетаньяху Bloomberg: Иран пытается усилить раскол между Трампом и Нетаньяху

Москва8 июн Вести.Иран пытается усилить раскол между лидерами США и Израиля своей позицией по Ливану, пишет Bloomberg, ссылаясь на израильских аналитиков.

С самого начала переговорного процесса США и Ирана по завершению вооруженного конфликта Израиль неоднократно требовал исключить из повестки свой конфликт с ливанской "Хезболлой", в то время как Тегеран требует оставить Ливан под своей защитой. Президент США Дональд Трамп, тем временем, стремится к заключению мирного соглашения, которое поможет снизить цены на нефть и успокоить американских избирателей, говорится в статье.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, которому осенью предстоят "собственные выборы", сталкивается с критикой со стороны политических оппонентов, утверждающих, что тесный союз с США превращает Израиль в вассальное государство. Таким образом Нетаньяху оказывается между двух огней: стремящийся к миру Трамп, отношения с которым, по утверждению израильского премьера, помогают ему лучше всех защищать страну от врагов, и израильтяне, требующие "гораздо более жесткой позиции по отношению к Ирану", отмечается в публикации.

Некоторые израильские аналитики видят в иранской стратегии попытку усилить раскол между Трампом и Нетаньяху по поводу Ливана… Когда Израиль нападает, Иран отвечает прямым ударом, надеясь, что США обуздают Израиль, чтобы заключить соглашение о прекращении непопулярной войны пишет Bloomberg

В понедельник, 8 июня, Израиль и Иран обменялись ударами, после чего Тегеран объявил о прекращении военной операции, одновременно с этим пригрозив более жесткими действиями в случае израильской агрессии на юге Ливана.