WP: разведка США считает, что Израиль попытается сорвать сделку с Ираном В Washington Post сообщили о планах Нетаньяху сорвать сделку США с Ираном

Москва20 июн Вести.Американская разведка предупредила Белый дом, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, скорее всего, будет пытаться подорвать мирное соглашение Соединенных Штатов с Ираном. Об этом сообщило издание The Washington Post (WP) со ссылкой на высокопоставленный источник в американской администрации.

По словам собеседника газеты, американская разведка полагает, что "политическое выживание" Нетаньяху напрямую связано с его отказом вывести войска из Ливана и заявлениями об усилении ударов по "Хезболле".

Израильский премьер сталкивается с сильным политическим давлением с целью продолжения войны в Ливане… любое прекращение боевых действий или вывод войск из Ливана будет воспринято в Израиле как поражение Нетаньяху отмечает источник The Washington Post

Кроме того, сообщается, что Израиль недоволен условиями меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном, так как они сводят на нет его усилия по оказанию максимального давления на Иран.

Ранее сообщалось, что в случае проигрыша на грядущих парламентских выборах Нетаньяху может оказаться в тюрьме. Экс-главы спецслужбы "Натив" Якова Кедми напомнил, что против израильского лидера уже открыты четыре уголовных дела, по которым не было движения из-за пандемии и конфликта с ХАМАС. По мнению Кедми, Нетаньяху будет нелегко собрать коалицию для фактической победы на выборах после поражения в войне с Тегераном и исключения из мирных переговоров между США и Ираном.