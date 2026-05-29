Дипломат предсказал, что ждет Нетаньяху, если США и Иран заключат соглашение Дипломат Матузов: мирное соглашение США и Ирана может грозить Нетаньяху судом

Москва29 мая Вести.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может предстать перед судом, если мирное соглашение США и Ирана будет заключено. Такое мнение ИС "Вести" выразил дипломат, президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов.

По его словам, мир с Ираном совершенно не выгоден для Израиля, так как будет решаться судьба Нетаньяху. Кроме того, как отметил дипломат, Израилю нецелесообразно завершать противоборство с Ливаном по той же причине.

Нетаньяху противится не только встречаться с президентом Ливана… Не только территориальные вопросы [решаются], но вопрос идет о том, если ты урегулируешь это отношение с Ливаном, тебе надо будет дать согласие на урегулирование с Ираном. Это значит выборы в Израиле, когда Нетаньяху уходит с этой должности. Но учитывать надо и внутриизраильскую ситуацию политическую, внутриполитический расклад сил в Израиле. Выборы новые, Нетаньяху уходит, оказывается под судом сказал Матузов

Однако, подчеркнул эксперт, президент США Дональд Трамп также находится в нестабильном состоянии – ему нужен мир перед промежуточными выборами.

У Трампа тоже ситуация: осенью промежуточные выборы и в Конгресс, где республиканцы могут проиграть … , понеся такие жертвы. Там десятки миллиардов стоимость этих военных действий… Потом он парализовал работу мировой экономики - 20% энергетики, которая подпитывалась Ормузским проливом сказал дипломат

Он добавил, что это не Иран блокировал пролив.

Ранее глава Белого Дома заявил, что примет окончательно решение по ситуации с Ираном в ближайшее время.