Нетаньяху допустил, что США и Израиль недооценили ситуацию в Ормузском проливе

Нетаньяху признал, что США и Израиль неправильно оценили ситуацию в Ормузе Нетаньяху допустил, что США и Израиль недооценили ситуацию в Ормузском проливе

Москва11 мая Вести.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу CBS News фактически признался, что Вашингтон и Тель-Авив в начале конфликта с Тегераном не осознавали, насколько серьезными проблемами может обернуться ситуация вокруг Ормузского пролива.

Журналист попросил премьера еврейского государства прокомментировать информацию СМИ, согласно которой Нетаньяху до начала ближневосточного конфликта якобы заявил, что Иран будет сильно ослаблен операцией США и Израиля, из-за чего не сможет перекрыть Ормузский пролив.

Я не думаю, что мы могли точно это оценить. Проблема Ормузского пролива стала понятна по мере развития боевых действий заявил израильский премьер

Тем не менее, по его словам, ситуация вряд ли была неверно истолкована, поскольку нынешнее положение также несет "огромные риски" для Ирана.

Я не претендую на идеальное предвидение, и никто не обладал идеальным предвидением. И иранцы тоже добавил Нетаньяху

В апреле глава МИД Германии Йоханн Вадефуль выразил мнение, что обострение конфликта с Ираном может привести к дестабилизации в мире.

Кроме того, по словам заместителя руководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошева, даже если завтра восстановить судоходство через Ормузский пролив, мировая экономика войдет в нормальное русло только через год.