Москва11 маяВести.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу CBS News фактически признался, что Вашингтон и Тель-Авив в начале конфликта с Тегераном не осознавали, насколько серьезными проблемами может обернуться ситуация вокруг Ормузского пролива.
Журналист попросил премьера еврейского государства прокомментировать информацию СМИ, согласно которой Нетаньяху до начала ближневосточного конфликта якобы заявил, что Иран будет сильно ослаблен операцией США и Израиля, из-за чего не сможет перекрыть Ормузский пролив.
Я не думаю, что мы могли точно это оценить. Проблема Ормузского пролива стала понятна по мере развития боевых действийзаявил израильский премьер
Тем не менее, по его словам, ситуация вряд ли была неверно истолкована, поскольку нынешнее положение также несет "огромные риски" для Ирана.
Я не претендую на идеальное предвидение, и никто не обладал идеальным предвидением. И иранцы тожедобавил Нетаньяху
В апреле глава МИД Германии Йоханн Вадефуль выразил мнение, что обострение конфликта с Ираном может привести к дестабилизации в мире.
Кроме того, по словам заместителя руководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошева, даже если завтра восстановить судоходство через Ормузский пролив, мировая экономика войдет в нормальное русло только через год.