Шхагошев: мировая экономика восстановится после войны США и Ирана через год

Москва23 апр Вести.Даже если завтра восстановить судоходство через Ормузский пролив, мировая экономика войдет в нормальное русло только через год. Такое мнение ИС "Вести" озвучил заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев.

Он объяснил, что даже при немедленном восстановлении политической обстановки в зоне Персидского залива месяцы уйдут на разминирование и возобновление работы отгрузочных портов и танкеров.

Даже если завтра восстанавливается Ормузский пролив, то так или иначе потребуются еще месяцы, минимум полгода для того, чтобы выполнить эти все технические процедуры, вроде разминирования Ормузского пролива и, скажем, восполнения тех танкеров, их работы, отгрузочных портов. Очевидно становится, что на самом деле почти на один год ближневосточный конфликт выбивает мировую экономику из нормальной системы рассказал Шхагошев

Ранее Шхагошев заявил, что война на Ближнем Востоке стала глобальной ошибкой США, которая дестабилизировала ситуацию во всем регионе.