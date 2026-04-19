Киселёв: у США остается все меньше времени для решения конфликта с Ираном

Москва19 апр Вести.Соединенные Штаты находятся в цейтноте из-за конфликта с Ираном, не имея реального военного успеха, в то время как мировая экономика оказалась под ударом. Об этом заявил Дмитрий Киселёв, сообщает ИС "Вести".

Киселёв отметил, что США сохраняют действие блокады всех портов Ирана и в случае отказа иранских властей от мирного договора грозят продлить эту блокаду и нанести новые удары по инфраструктуре страны.

В этих условиях создается впечатление, что в цейтноте как раз Америка, поскольку реального военного успеха все нет, мировая экономика из-за США под ударом с неопределенными последствиями, как выходить из конфликта - неясно, а до визита [американского президента Дональда] Трампа в Китай остается менее месяца. С чем ехать? сказал Киселёв

Военно-морские силы Соединенных Штатов 13 апреля приступили к полной блокаде Ормузского пролива. Тегеран назвал блокаду незаконной. По данным Центрального командования ВС США (CENTCOM), в результате американской блокады полностью остановлена торговля Ирана по морю. С начала блокады уже 23 судна выполнили указание американских сил развернуться и вернуться обратно в Иран.

Ранее в Белом доме заявили, что официальный визит президента США Дональда Трампа в Китай состоится 14 и 15 мая. Американский лидер планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.