Москва22 маяВести.Соединенные Штаты "играют в игры" вместо того, чтобы искать выход из ближневосточного кризиса. Таким мнением поделился американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик в соцсети X.
По его словам, Вашингтон даже не пытается открыть Ормузский пролив. США намеренно затягивают конфликт с иранской стороной, гарантирующий миру нестабильность на неопределенный срок.
США занимаются контролируемым уничтожением ближневосточного экспорта энергоносителей и значительной части мировой экономики, зависящей от этого экспорта. Они играют в игры, управляя ценами и рынками, а не пытаются найти выход из череды последствий, о которых все в Вашингтоне знали еще до начала агрессивной войнынаписал Берлетик
В Штатах, как отметил аналитик, скорее притворятся, что президент Дональд Трамп своими действиями "случайно" спровоцировал кризис, чем признаются в намеренном уничтожении "азиатских источников энергии, а значит, экономики Азии и за ее пределами".
Накануне агентство Bloomberg предупредило, что мировая экономика столкнется с рецессией, сопоставимой с финансовым кризисом 2008 года, если судоходство через Ормузский пролив не восстановят до августа.