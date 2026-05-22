Аналитик: США "играют в игры" вместо поиска выхода из ближневосточного кризиса

Москва22 мая Вести.Соединенные Штаты "играют в игры" вместо того, чтобы искать выход из ближневосточного кризиса. Таким мнением поделился американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик в соцсети X.

По его словам, Вашингтон даже не пытается открыть Ормузский пролив. США намеренно затягивают конфликт с иранской стороной, гарантирующий миру нестабильность на неопределенный срок.

США занимаются контролируемым уничтожением ближневосточного экспорта энергоносителей и значительной части мировой экономики, зависящей от этого экспорта. Они играют в игры, управляя ценами и рынками, а не пытаются найти выход из череды последствий, о которых все в Вашингтоне знали еще до начала агрессивной войны написал Берлетик

В Штатах, как отметил аналитик, скорее притворятся, что президент Дональд Трамп своими действиями "случайно" спровоцировал кризис, чем признаются в намеренном уничтожении "азиатских источников энергии, а значит, экономики Азии и за ее пределами".

Накануне агентство Bloomberg предупредило, что мировая экономика столкнется с рецессией, сопоставимой с финансовым кризисом 2008 года, если судоходство через Ормузский пролив не восстановят до августа.