Москва20 апр Вести.Администрация Соединенных Штатов Америки преднамеренно вводила рынки в заблуждение относительно реального положения дел в Ормузском проливе и перспектив конфликта с Ираном. Об этом заявил посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали в интервью "Ведомостям".

По его словам, американский лидер Дональд Трамп пытался сдержать рост цен на нефть.

Трамп приложил максимум усилий, чтобы сдерживать повышение стоимости нефти. В конце каждой недели американцы повышали ставки войны, усиливали свои атаки. Нефть дорожала. И они решили сделать так, чтобы своими твитами успокоить энергорынки сказал Джалали

Дипломат назвал ложь рабочим, но ограниченным инструментом, подчеркнув, что в итоге это обернулось против Белого дома.

Он также добавил, что, стараясь создать иллюзию скорого роста предложения, Вашингтон имитировал отмену ограничительных мер в отношении экспорта нефти.

Ложь работает до определенной точки… Но потом народ понимает, что он врет. Даже если уже правду скажет, народ верить не будет пояснил дипломат

Джалали заявил, что сейчас ситуация вокруг главы Белого дома стала "смехотворной", и даже в Соединенных Штатах над заявлениями Трампа откровенно смеются.

Ранее телеканал NBC сообщил, что деятельность Трампа на посту президента США положительно оценивают лишь 37% взрослых американцев. При этом две трети граждан выступают против действий нынешней администрации как в борьбе с инфляцией, так и в отношении конфликта с Ираном.