Москва15 апр Вести.Решение заблокировать Ормузский пролив, ранее уже перекрытый Ираном, является логичным ходом стратегии Трампа, которую я описал ранее. Как сообщило Центральное командование США (CENTCOM), американские ВМС будут останавливать все иранские суда, а также пытающиеся войти или выйти из Ормузского пролива суда, если они будут замечены заходящими в иранские порты и прибрежные районы Исламской Республики.

"Трампу не нужно уходить из Персидского залива и не нужно начинать наземную операцию, а только имитировать ее начало. У него не получилось взять иранскую нефть, но в определенном смысле он контролирует всю нефть Персидского залива, что, согласитесь, очень даже неплохо", — описывал эту стратегию я неделей раньше, и, как видим, прогноз полностью сбылся.

Теперь Трамп блокадой залива контролирует 20% мирового предложения нефти и получает солидный козырь в переговорах по торговым сделкам с Китаем и Индией, которые покупали иранскую нефть. Кроме того, президент США дал заработать американским нефтяникам и нефтетрейдерам. Сразу после новостей о блокаде котировки поднялись выше 100 долларов за баррель марки Brent и продолжают резко расти. А дальше стоит ему снять блокаду, и цены пойдут вниз, что снова даст возможность заработать осведомленным об этом лицам. Обычная бизнес-схема, которая работает в сочетании с административным ресурсом, когда есть информация о последующих действиях власти, связанной с конкретным бизнесом, и это дает возможность зарабатывать вместе.

Но подобная стратегия сопряжена с большими рисками. Во-первых, существует риск того, что Иран начнет топить корабли США. Это первое, что Ирану легче всего сделать, особенно если он получит вооружение из третьих стран. Сегодня для нанесения урона флоту противника не нужно выводить флот против флота — можно вообще никакого флота не иметь, а запускать морские беспилотники, способные потопить любой военный корабль.

"Ормузский пролив является важным международным торговым маршрутом для товаров и энергоносителей, и поддержание его безопасности, стабильности и беспрепятственного движения отвечает общим интересам международного сообщества", – заявил представитель МИД КНР Го Цзякунь, явно намекнув на то, что блокада пролива не останется без ответа.

В Вашингтоне поняли серьезность заявления. Ответ США был в стиле "не очень-то и хотелось".

"Думаю, мы в ситуации, когда мы достигли своих целей. Мы можем начать сворачивать операцию. Я бы предпочел, чтобы мы свернули ее через большие и успешные переговоры", — сказал вице-президент Вэнс в интервью Fox News и пообещал далее вести переговоры с Тегераном, которые до сих пор ни к чему не привели и, скорее всего, не приведут.

Сейчас блокадой Ормузского залива Вашингтон держит верх над интересами Китая, Индии и всего Юго-Востока, но стоит американскому флоту потерять пару кораблей, как ситуация изменится. ВМС США окажутся в ловушке, из которой не будет выхода. А ловушки на Востоке делать умеют, поэтому Трампу нужно приготовиться.

Восток — дело тонкое, как утверждали мудрые люди, но Трампу об этом, видимо, не доложили.

Существуют еще три фронта, на которых у американского президента могут возникнуть непреодолимые проблемы. Первый фронт — внутренний. Согласно опросу марта 2026 года, рейтинг одобрения Трампа упал до 44 процентов среди зарегистрированных избирателей — это на три пункта ниже, чем в марте 2025 года. Средние данные Decision Desk HQ показывают скромные цифры: 43,1 процента одобрения против 54,4 процента неодобрения действий президента США. Отношение протестного электората к нему резко отрицательное, и этот процесс лавинообразно растет.

"Поговаривают, что Трамп отменит промежуточные выборы в США в ноябре. Это уму непостижимо. Общенациональные выборы не отменялись ни разу за всю историю США с 1789 года. Каждые два года в Америке исправно избирается новый Конгресс, и этот год исключением не станет. Не удастся Трампу и ввести военное положение в десятках округов, как ему советуют друзья из лагеря "Великой Америки", — хотя попытаться он все же может", — пишет Эдвард Люс из FT.

Аналитики наперебой предрекают команде Трампа полный разгром на выборах в ноябре этого года, и единственная возможность как-то этого избежать — просто отменить выборы под любым предлогом.

То есть речь уже не идет о том, чтобы вернуть доверие электората политическими маневрами, а только о том, захватить ли власть силой или добровольно отдать ее соперникам. Этот вопрос для Трампа значительно важнее, чем вопрос снятия блокады с Ормузского залива.

Есть и второй фронт – европейский. Выборы в Венгрии, где поддерживаемый Вашингтоном кандидат проиграл оппозиции, – серьезнейший репутационный удар по США.

"Падение Орбана – это не просто практическая неудача для Трампа. Оно ставит под сомнение центральный принцип всей европейской стратегии его правительства: идею о том, что старый континент сгнил и пришел в упадок под властью гиперлиберальной правящей клики и должен быть спасен от самого себя путем "культивирования сопротивления" со стороны националистических и реакционных сил – таких, как "Фидес". По всей Европе правые популисты либо дистанцируются от Трампа, либо страдают от ассоциации с его брендом", — радуется британская The Times.

Потеря гегемонии над Европой для США означает возвращение к статусу регионального лидера Западного полушария и обнуляет для Вашингтона результаты двух мировых войн. Соперникам Трампа, американским демократам, не стоит по этому поводу радоваться: разрушить гегемонию просто, а восстановить — невозможно.

Наконец, последний, третий фронт — это Украина. Я неоднократно писал, что после скандала в Овальном кабинете Трампу было необходимо снять Зеленского с политической шахматной доски. Он ведь просто марионетка его американских и британских противников. Но Трамп этого не сделал, показав тем самым слабость.

Зеленский оказался козырем в руках европейцев, когда Трампу позарез нужна была европейская поддержка в иранском конфликте. "Вы не помогли нам на Украине, мы не помогаем вам в Иране" — так можно охарактеризовать позицию европейских подсвинков, желающих войны, которые теперь не боятся гнева Вашингтона. Ошибкой Трампа было начинать конфликт в Иране, не закончив с украинским конфликтом.

Для того, чтобы удержать контроль над приведенными выше ситуациями, у Трампа один выход — максимальная агрессия и перелом ситуации в свою сторону. Но американский президент агрессивен только в заявлениях, а в реальных шагах он достаточно робок, предпочитая полумеры. Его противники это уже поняли и готовят пышные похороны его политической карьеры.

Виктор Медведчук, Председатель Совета Международного Движения "Другая Украина"