Москва10 апр Вести.Казалось бы, Трампа, после того как он пообещал уничтожить Иран "как целую цивилизацию", а потом отступил и начал переговоры с Тегераном, должны были разорвать на куски. Ведь для многих он показал свою слабость и неспособность победить государство, которое намного слабее США. На всем коллективном Западе из всех щелей начали доноситься крики "Акелла промахнулся!"

"Экскурсия" Трампа оказалась маршем к катастрофе. Его "крупная боевая операция" трансформировалась из попытки заблокировать ядерный потенциал Ирана (который якобы был "стерт в порошок" в июне прошлого года) в попытку разблокировать Ормузский пролив и восстановить ситуацию, существовавшую до начала операции. Какова бы ни была цель, статус-кво невозвратим. Бомбардируемая военно-теократическая диктатура начала финальный развал имперской власти США", — говорится в статье "Конец американской империи" в журнале New Statesman.

Большое количество американских политиков после этого "захотели президентского тела": десятки демократов в Палате представителей, включая бывшего спикера Нэнси Пелоси, призвали к смещению Трампа либо путем импичмента, либо путем применения 25-й поправки – конституционного процесса, позволяющего объявить действующего президента более не способным выполнять свои обязанности. Бывшие союзники движения MAGA массово стали от него отказываться, объявляя его безумцем и абсолютным злом.

"Факт согласия Трампа обсуждать план из десяти пунктов – успех иранцев. Вопрос в том, согласятся ли на него в Вашингтоне: ведь там и компенсация ущерба Ирану, и продолжение ядерной программы, и контроль Тегерана над Ормузским проливом. Очевидно, что нет. Это унизительно для него и будет означать реальную победу ИРИ. Тогда что? Снова боевые действия? Возможно, но есть промежуточный вариант. Трамп не хочет и не может долго вести войну, да и в Конгрессе его не поддержат. Значит, нужно сохранять хрупкое перемирие и делать вид, что все хорошо. Потому что каждый шаг на этой доске создает положение, близкое к цугцвангу", - прокомментировал ситуацию зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. И с этим нельзя не согласиться. Впереди у Трампа Иран, который не удалось покорить, а за спиной американская оппозиция, которая хочет лишить его власти побыстрее.

Казалось бы, политической карьере Трампа пришел конец, но не тут-то было. У него оказалось немало сторонников, о чем пишет The Guardian. "Отличные новости. Это важный первый шаг к привлечению Ирана к ответственности и к тому, что происходит, когда у вас есть лидер, который ставит мир на первое место благодаря силе, а не хаосу и слабой политике умиротворения", – поддержал президента сенатор Рик Скотт из Флориды. "Президент Трамп говорит на языке СИЛЫ, который является единственным языком, понятным нашим противникам. Тщательно сформулированные дипломатические заявления позволяют ООН чувствовать себя хорошо и уютно, но ничего не дают сделать", – заявил конгрессмен Дэн Креншоу, республиканец из Техаса.

Я бы внимательнее присмотрелся к подобным комментариям: они о многом говорят. Когда речь заходит о конце гегемонии США, о том, что Вашингтон перестал быть международным арбитром, спорить об этом совершенно бесполезно. Только вот конец американской гегемонии настал раньше – еще до того, как Трамп второй раз стал президентом США. Но Трамп и не пытается восстанавливать для США мировую гегемонию, он зарабатывает на применении силы в международной политике.

И у него это хорошо получается. Как сообщает Reuters, инвесторы сделали ставку в размере около 950 миллионов долларов на падение цен на нефть всего за несколько часов до того, как США и Иран договорились о прекращении огня. За два часа до того, как Трамп отказался от угроз уничтожения "целой цивилизации" и объявил о двухнедельном прекращении огня, было продано в общей сложности 8600 лотов фьючерсов на нефть марки Brent и американскую нефть. То есть, когда рынок ожидал мощного скачка цен, фьючерсы пошли как горячие пирожки, а через два часа цены упали на 15%, что казалось совершенно невероятным. Такая вот нефтяная магия, положившая в карманы сторонников Трампа солидный куш

Позиция Трампа не такая уж и беспомощная, как это пытаются показать. "Это шахматы, в которых не двое, а трое игроков. Есть еще Израиль, он играет не на стороне США. Ему перемирие не нужно, и он не решил своих задач. И вполне может сделать свой ход: просто смахнуть все фигуры с шахматной доски", – замечает Дмитрий Медведев. И он абсолютно прав: в ситуации, которая сложилась, Трамп начинает играть роль доброго полицейского, оставляя роль злого полицейского Израилю. А добрый полицейский, как известно, заработает больше всех.

При этом Трамп может нарушить достигнутые договоренности (если они будут достигнуты) в любой момент – сам или с помощью Израиля, что он уже неоднократно делал. У него руки развязаны, он может играть с Ираном, как кошка с мышкой. И вот в этой игре заработок на повышении-понижении цен на нефть будет огромным. Трампу не нужно уходить из Персидского залива и не нужно начинать наземную операцию, а только имитировать ее начало. У него не получилось взять иранскую нефть, но в определенном смысле он контролирует всю нефть Персидского залива, что, согласитесь, очень даже неплохо

Эту игру уже понял Зеленский, который, по идее, должен по команде британских спецслужб и американских демократов добивать Трампа, что он до этого активно делал. Сегодня он хочет поучаствовать в игре и тоже стать "плохим полицейским", поскольку продвигает идею превращения Украины в "Большой Израиль". Поэтому нелегитимного распирает от восторга, когда он комментирует действия американского президента. "Прекращение огня – это правильное решение, которое ведет к окончанию войны. Это сохранение жизней людей, отказ от разрушения городов и сел, возможность для электростанций и другой инфраструктуры работать в нормальном режиме. А значит, это время и необходимые условия, чтобы дипломатия могла дать результат", – распинается кровавый клоун.

Зеленскому тоже нужно промежуточное состояние между миром и войной, которое, с одной стороны, оставило бы его бессрочно у власти, а с другой стороны – сохранило бы коррупционные схемы продажи оружия, на которых кормится вся его банда. Поэтому он говорит именно о прекращении огня, а вовсе не о мире, который ему не нужен

Американской оппозиции, которая мечтает отстранить Трампа от власти, следует помнить, что он уже просто не может не использовать весь арсенал беспредела в их отношении, а также применение силы к инакомыслящим, поскольку активно это практикует на внешнем контуре. Политическая и экономическая среда, которую сегодня формирует американский президент, совершенно не беспомощна, обладает значительными средствами и очень агрессивна. И там тоже есть свои "плохие" и "хорошие" полицейские, способные взять демократов за горло. Поэтому внутренняя борьба в США только начинается и набирает обороты. Поэтому и агрессию, и радикализм Трампа в полной мере ощутят на себе и Демократическая партия, и ее сторонники.

Виктор Медведчук, Председатель Совета Международного Движения "Другая Украина"