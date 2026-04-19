Эксперт Бужинский: ни одна из целей операции США в Иране не выполнена

Москва19 апр Вести.Ни одна из целей США в Иране не выполнена, американский президент Дональд Трамп оказался в тупике. Такое мнение выразил профессор НИУ ВШЭ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский в интервью ИС "Вести".

По словам эксперта, ни один из способов военного, политического или экономического давления не заставит иранские власти пасть, соответственно, эта цель не будет выполнена.

[Президент США Дональд] Трамп, конечно, загнал себя в тупик. Причем в тупик международный, и что для него, наверное, самое важное, тупик внутриполитический. Ему нужна победа. Ему нужно что-то представить как победу. Он уже дошел до того, что открытие Ормузского пролива – это победа… Режим не падет. То есть ни одна из целей операции не выполнена. Ни ракетный потенциал, 60% осталось, по оценке западных экспертов, по беспилотникам – 40% [осталось], все под землей отметил Бужинский

Ожидается, что в ближайшие дни в Исламабаде пройдет очередной раунд переговоров между делегациями США и Ирана. Американский президент заявил, что его представители направляются в столицу Пакистана и должны прибыть на место переговоров вечером 20 апреля.

В Корпусе Стражей Исламской Революции ранее заявили, что поставки ракет в войска ускорились во время перемирия с США.