"Момент истины": эксперт объяснил, как иранский конфликт загоняет США в ловушку Политолог Мухин: у Трампа нет возможностей продолжать военный конфликт с Ираном

Москва15 апр Вести.У президента США Дональда Трампа закончился срок, когда возможно вести боевые действия против Ирана без согласия Конгресса. Об этом в комментарии ИС "Вести" заявил политолог, гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

По его словам, в Иране осведомлены, что США сейчас находятся в затруднительном положении.

У Трампа закончился срок, когда он может вести боевые действия без согласия Конгресса. И сейчас все упирается именно в это. Более того, он запросил 200 млрд дополнительных [средств] финансирования на ведение боевых действий. Пока не было информации о том, в какой стадии находится решение этого вопроса. Полагаю, демократы в Конгрессе не упустят возможность сделать так, чтобы Трамп выглядел несколько легковесно. Думаю, Трамп сейчас делает хорошую мину при плохой игре, потому что реальных возможностей продолжать боевые действия у него нет заявил эксперт

Потому, убежден Мухин, намерение США вести переговоры по Ирану носит реальный характер.

Иран об этом знает, выставляет очень серьезные и глубокие требования, которые, на мой взгляд, похожи на ультиматум. На данном этапе Трамп и его команда проявляли несговорчивость, что выражалось в срыве раундов переговорного процесса. Но стороны все равно так или иначе сближались. Сейчас, по сути, момент истины. Если Трамп действительно желает завершить конфликт, то он сможет это сделать, но не в том виде, в котором, конечно, он себе представляет добавил Мухин

Ранее корреспондент Fox News Мария Бартиромо сообщила, что Трамп заявил об окончании военной операции против Ирана. Она не привела дополнительных деталей по этому поводу, лишь заявив "Он сказал: "это завершилось".

Сам президент США официально заявлял, что сделки с Тегераном не будет, если Иран продолжит настаивать на обладании ядерным оружием.