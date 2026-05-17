Москва17 мая Вести.У президента США Дональда Трампа остается не так много времени для принятия решения, и он может пойти на удар по Ирану. Такое мнение выразил израильский общественный деятель Яков Кедми в интервью "Соловьёв live" для ИС "Вести".

По его словам, только у Трампа есть возможность сдвинуть это с мертвой точки. И у президента США не так много времени, считает Кедми.

Трамп не может это затянуть на два месяца, потому что начнется Чемпионат мира по футболу. Его цель — склонить Иран к переговорам, чтобы они часть требования Соединенных Штатов приняли. И он видит, если так не получается, другим способом придется, вероятно, нанести тот или иной удар, который он будет рассчитывать, насколько должен быть эффективный удар, чтобы Иран поменял свою позицию. Так что все идет к тому, что Соединенные Штаты нанесут удар по Ирану, потому что ненанесение удара по Ирану и продолжающаяся обстановка, она только усугубляет положение и Соединенных Штатов, и самого Трампа пояснил он

Ранее сообщалось, что Трамп выступил с заявлением в адрес Ирана, предупредив об окончании времени для принятия решений.

Глава Белого дома подчеркнул, что в противном случае последствия могут быть крайне серьезными.