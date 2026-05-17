Трамп: для Ирана часы тикают, им лучше поторопиться

Трамп заявил, что время для Ирана истекает Трамп: для Ирана часы тикают, им лучше поторопиться

Москва17 мая Вести.Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением в адрес Ирана, предупредив об окончании времени для принятия решений.

По его словам, ситуация развивается быстро, и Тегерану следует действовать оперативно. Глава Белого дома подчеркнул, что в противном случае последствия могут быть крайне серьезными.

Для Ирана часы тикают, и им лучше поторопиться, иначе от них ничего не останется. Время важно написал Трамп в соцсети Truth Social

Ранее американский лидер опубликовал посвященное Ирану изображение, сгенерированное с помощью искусственного интеллекта. На картинке Трамп изображен на фоне кораблей с иранскими флагами. Публикацию сопровождает подпись: "Это было затишье перед бурей".