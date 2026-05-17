"Затишье перед бурей": Трамп опубликовал созданное ИИ предупреждение Ирану

Москва17 мая Вести.Президент США Дональд Трамп разместил в соцсети Truth Social посвященное Ирану изображение, сгенерированное с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

Американский лидер представлен на фоне кораблей с иранскими флагами.

Это было затишье перед бурей говорится в подписи к публикации

Ранее Трамп опубликовал в Truth Social несколько изображений, связанных с потоплением кораблей Военно-морских сил Ирана.

Президент Соединенных Штатов утверждает, что в военном плане Тегеран уже потерпел поражение. По его словам, до начала американо-израильских бомбардировок у Ирана было 159 кораблей, однако теперь все они "находятся под водой".

Кроме того политик пригрозил "стереть с лица земли" иранцев, если они атакуют корабли США.

12 портал Axios узнал, что глава Белого дома рассматривает возможность возобновить военную операцию против Исламской Республики. Позднее эту информацию газете The New York Times подтвердили источники среди должностных лиц в ряде ближневосточных стран.