Трамп: Иран сотрут с лица земли, если он нападет на американские корабли

Трамп пригрозил стереть Иран с лица земли при нападении на корабли США Трамп: Иран сотрут с лица земли, если он нападет на американские корабли

Москва4 мая Вести.Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News пообещал "стереть с лица земли" иранцев, если те атакуют суда США.

В ходе беседы с журналистами глава Белого дома затронул тему операции "Проект Свобода" и высказал предупреждение Ирану на случай, если тот попытается напасть на американские суда, задействованные в ней.

Их сотрут с лица земли цитирует Трампа корреспондент Fox News Трей Йингст в соцсети X

Ранее Трамп призвал Южную Корею присоединиться к операции "Проект Свобода". Он обосновал это тем, что Иран якобы атаковал в Ормузском проливе суда, не причастные к его конфликту с США и Израилем, в том числе одно южнокорейское грузовое судно.