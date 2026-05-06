Трамп: если Тегеран не согласится на условия США, то бомбардировки возобновятся

Трамп пригрозил Ирану новыми бомбардировками в случае отказа от сделки Трамп: если Тегеран не согласится на условия США, то бомбардировки возобновятся

Москва6 мая Вести.Отказ Ирана от заключения сделки с США повлечет за собой возобновление бомбардировок. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

На своей странице в социальной сети Truth Social он рассказал о вариантах дальнейшего взаимодействия с Тегераном.

Если они не согласятся [на сделку], то начнутся бомбардировки, и, к сожалению, они будут масштабнее и интенсивнее прежних написал Трамп

Ранее американский президент приостановил операцию "Проект Свобода" в Ормузском проливе. Это было сделано для оценки возможности заключения сделки с Ираном.