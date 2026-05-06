Москва6 маяВести.Отказ Ирана от заключения сделки с США повлечет за собой возобновление бомбардировок. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.
На своей странице в социальной сети Truth Social он рассказал о вариантах дальнейшего взаимодействия с Тегераном.
Если они не согласятся [на сделку], то начнутся бомбардировки, и, к сожалению, они будут масштабнее и интенсивнее прежнихнаписал Трамп
Ранее американский президент приостановил операцию "Проект Свобода" в Ормузском проливе. Это было сделано для оценки возможности заключения сделки с Ираном.