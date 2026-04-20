Трамп пригрозил Ирану "множеством бомб" в случае срыва перемирия

Москва20 апр Вести.Соединенные Штаты применят значительные силы против Ирана, если стороны не продлят соглашение о прекращении огня. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу PBS.

В ходе беседы американского лидера спросили, что произойдет, если режим перемирия завершится вечером во вторник.

Тогда начнет взрываться очень много бомб ответил Трамп

Ранее Трамп уже угрожал Тегерану уничтожением всех электростанций и мостов в стране в случае отказа от соглашения, которое предлагает Вашингтон. Также он заявлял, что любые иранские корабли, приблизившиеся к зоне блокады Ормузского пролива, будут немедленно уничтожены.

В понедельник американский президент подтвердил, что американские делегаты вечером 20 апреля прибудут в Исламабад для второго этапа переговоров с представителями Ирана.

При этом иранская сторона еще не дала определенного ответа по своему участию в предстоящих переговорах.