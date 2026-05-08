Трамп: США намного сильнее ударят по Ирану, если он скоро не заключит сделку

"Сильнее и жестче": Трамп пригрозил Ирану новыми ударами в отсутствие сделки Трамп: США намного сильнее ударят по Ирану, если он скоро не заключит сделку

Москва8 мая Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные нанесут еще более сильные и жесткие удары по Ирану, если власти Исламской Республики не заключат с Вашингтоном соглашение о завершении конфликта.

С таким утверждением он выступил в социальной сети Truth Social.

Мы снова ударили по ним сегодня, и мы ударим по ним намного сильнее и жестче, если они быстро не подпишут сделку написал Трамп

Ранее в ходе беседы с ведущим телеканала Fox News глава Белого дома сказал, что отводит Тегерану неделю на подписание сделки с Вашингтоном.

После переговоров с Трампом президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что американский лидер считает войну с Ираном завершенной.

Однако в ночь на 8 мая иранские агентства YJC и Mehr сообщили об ударе авиации США и Израиля по базе военно-морских сил в Минабе в Исламской Республике. Помимо этого, серия взрывов прогремела в морском порту Кешм и городах Бендер-Аббас и Сирик.

Иранская сторона указала, что осуществила атаку на американские военные корабли в ответ на нарушение перемирия.

По данным иранского канала Press TV, силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) нанесли ущерб трем американским эсминцам и вынудили их уйти из Ормузского пролива.

В свою очередь, Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) утверждает, что "устранило исходящие угрозы" и нанесло удары по военным объектам в Иране, задействованным при атаке на американских военных.