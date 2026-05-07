Лула да Силва: Трамп считает конфликт с Ираном завершенным

"Он так полагает": Лула да Силва узнал позицию Трампа по конфликту с Ираном Лула да Силва: Трамп считает конфликт с Ираном завершенным

Москва7 мая Вести.Американский лидер Дональд Трамп считает завершенным конфликт с Ираном, сообщил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

Соответствующее заявление политик сделал после переговоров с коллегой из США, которые прошли в Вашингтоне.

Трамп считает, что война уже завершена. Это не соответствует действительности, но он так полагает, в отличие от меня заявил президент южноамериканской страны. Его слова приводит ТАСС

Вечером 7 мая агентство Reuters сообщило, что Вашингтон и Тегеран приближаются к заключению временного соглашения о прекращении конфликта.