Москва7 маяВести.Американский лидер Дональд Трамп считает завершенным конфликт с Ираном, сообщил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
Соответствующее заявление политик сделал после переговоров с коллегой из США, которые прошли в Вашингтоне.
Трамп считает, что война уже завершена. Это не соответствует действительности, но он так полагает, в отличие от менязаявил президент южноамериканской страны. Его слова приводит ТАСС
Вечером 7 мая агентство Reuters сообщило, что Вашингтон и Тегеран приближаются к заключению временного соглашения о прекращении конфликта.