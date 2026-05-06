Трамп дал Ирану неделю на подписание мирного предложения США Трамп рассказал, когда Иран подпишет мирное предложение Вашингтона

Москва6 мая Вести.США дали Ирану неделю на подписание мирного предложения Вашингтона. Об этом сообщил ведущий Fox News Брет Байер, его слова передает агентство РИА Новости.

Журналист взял у главы Белого дома Дональда Трампа интервью. Он спросил его о сроках подписания мирного предложения США.

Он считает, что все должно завершиться в течение недели отметил Байер

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты пойдут на смягчение санкционного режима в отношении Ирана в случае урегулирования конфликта. Однако, по его словам, отказ Тегерана от заключения сделки с США повлечет за собой возобновление бомбардировок.