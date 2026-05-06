Москва6 маяВести.США дали Ирану неделю на подписание мирного предложения Вашингтона. Об этом сообщил ведущий Fox News Брет Байер, его слова передает агентство РИА Новости.
Журналист взял у главы Белого дома Дональда Трампа интервью. Он спросил его о сроках подписания мирного предложения США.
Он считает, что все должно завершиться в течение неделиотметил Байер
Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты пойдут на смягчение санкционного режима в отношении Ирана в случае урегулирования конфликта. Однако, по его словам, отказ Тегерана от заключения сделки с США повлечет за собой возобновление бомбардировок.