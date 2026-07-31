NYP: Трамп готов дать шанс переговорам с Ираном при условии прекращения огня

СМИ узнали об условии Трампа для продолжения мирных переговоров с Ираном NYP: Трамп готов дать шанс переговорам с Ираном при условии прекращения огня

Москва31 июл Вести.Президент США Дональд Трамп готов продолжать мирные переговоры с Ираном, но только в случае согласия Тегерана на прекращение огня.

Об этом написал таблоид New York Post (NYP), ссылаясь на высокопоставленного американский чиновника.

Любые переговоры начинаются с прекращения огня, и первый шаг должен сделать Иран … Президент ясно дал понять, что хочет достичь соглашения как можно быстрее. Однако, если Иран продолжит атаковать суда, американские базы и союзников США в Персидском заливе, то это будет иметь серьезные последствия сказал собеседник издания

По данным NYP, стороны активно проводят технические консультации и взаимодействуют с посредниками для урегулирования ситуации.

Ранее Трамп заявил, что морская блокада Ирана продолжается, а США продолжают контролировать Ормузский пролив.

Сенатор, председатель группы по сотрудничеству с собранием Исламского совета Ирана Дмитрий Василенко в интервью ИС "Вести" объяснил, почему Исламская Республика и Соединенные Штаты по-прежнему заинтересованы в переговорах.